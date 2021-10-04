В России предупредили о риске исчерпания запасов золота

России грозит недостаток запасов золота через 10-20 лет, золотодобывающим предприятиям необходимо увеличивать инвестиции в геологоразведку. Об этом заявил генеральный директор крупнейшей в стране золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев в беседе с РБК.

«Текущие запасы золота в стране составляют около 7,5-8 тысяч т, а производство металла держится на уровне 330 т в год. Если эту тенденцию не переломить, то уже на горизонте 10-20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы», — считает Грачев.

По словам эксперта, одной из причин истощения ресурсной базы стал недостаток инвестиций в геологоразведку, вызванный в том числе законодательными ограничениями. Грачев подчеркнул, что за последний год «Полюс» на треть увеличил бюджет геологоразведки, до 85 млн долларов. Компания намерена наращивать его в дальнейшем, отмечает Ura.ru.

