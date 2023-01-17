В России предложили ввести отсрочку от мобилизации для ИП и глав фермерских хозяйств
Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий предоставлять отсрочку от мобилизации предпринимателям, единственным участникам обществ с ограниченной ответственностью, главам крестьянских или фермерских хозяйств. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на документ.
Отмечается, что законопроект был внесен парламентариями во главе с руководителем фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым и вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. По словам авторов инициативы, она направлена на обеспечение бесперебойного функционирования экономики и бизнеса в период проведения частичной мобилизации.
Парламентарии предлагают давать отсрочку от призыва индивидуальным предпринимателям и участникам ООО, если у них в подчинении работают пять и более человек в течение полугода. Представители бизнеса не должны иметь задолженности по выплате заработной платы и уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет.
Кроме того, «Новые люди» считают необходимым предоставлять отсрочку для глав крестьянских и фермерских хозяйств. При этом указанные требования предлагается не применять для этой категории граждан, так как они обеспечивают продовольственную безопасность страны.
Комментируя законопроект, Нечаев пояснил, что в РФ было мобилизовано 27 тысяч предпринимателей, или около половины процента от общего их количества. При этом в стране призвали 1700 чиновников различных уровней — семь сотых процента.
«Кто из них сейчас полезнее для экономики сегодня и завтра? Где будут работать люди, которые вернутся с СВО? ... Депутатских мандатов на всех точно не хватит. Рабочие места создают предприниматели», — подчеркнул парламентарий.
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