В России предложили снять запрет на продажу пива на АЗС

Так, Минэнерго предлагает Минпромторгу вновь рассмотреть «законодательную инициативу по снятию запрета на реализацию в дневное время через магазины при АЗС слабоалкогольной продукции». Отмечается, что это может улучшить маржинальность автозаправок на фоне риска резкого подорожания бензина.

В проекте доклада подчеркивается, что в начале 2022 года топливо может подорожать сразу на два рубля, пишет Газета.ру. При этом продажа спиртного на АЗС, по оценкам представителей отрасли, может принести дополнительно 30–40 копеек с каждого литра бензина.

Как отметил источник в Минпромторге, ведомство вернется к этой теме при наличии соответствующего поручения. В свою очередь, в Минэнерго подчеркнули, что ведут «системную работу по поддержке экономики заправки топливом».

