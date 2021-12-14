В России предложили снять запрет на продажу пива на АЗС
Министерство энергетики РФ предложило вынести на обсуждение возможное снятие запрета на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправочных станциях. Об этом пишут Известия, ссылаясь на проект доклада ведомства правительству страны.
Так, Минэнерго предлагает Минпромторгу вновь рассмотреть «законодательную инициативу по снятию запрета на реализацию в дневное время через магазины при АЗС слабоалкогольной продукции». Отмечается, что это может улучшить маржинальность автозаправок на фоне риска резкого подорожания бензина.
В проекте доклада подчеркивается, что в начале 2022 года топливо может подорожать сразу на два рубля, пишет Газета.ру. При этом продажа спиртного на АЗС, по оценкам представителей отрасли, может принести дополнительно 30–40 копеек с каждого литра бензина.
Как отметил источник в Минпромторге, ведомство вернется к этой теме при наличии соответствующего поручения. В свою очередь, в Минэнерго подчеркнули, что ведут «системную работу по поддержке экономики заправки топливом».
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