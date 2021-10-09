В России предложили предоставлять микрозаймы под залог недвижимости

Микрофинансовые организации (МФО) России предложили разрешить крупнейшим представителям своей сферы выдавать денежные займы под залог недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на стратегию действий по развитию участников саморегулируемой организации (СРО) «МиР» на 2021-2024 годы.

Согласно законодательству, частным МФО запрещено заключать договоры займа с гражданами под залог жилого помещения или доли в нем, чтобы не допустить мошенничества с жильем при осуществлении деятельности МФО. При этом СРО предлагает разрешить выдавать микрозаймы под любые залоги компаниями с капиталом не менее 70 млн рублей.

Отмечается, что снятие ограничений позволило бы МФО «увеличить не только кредитование физических лиц, но и "вырасти" до предложения им новых продуктов и услуг на срок основного займа».

По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, организация понимает беспокойство законодателей, однако граждане вряд ли будут «рисковать собственными средствами (капиталом), если он многократно превышает стоимость залога».

В то же время в Банке России сообщили, что пока не получали соответствующего предложения от СРО.

