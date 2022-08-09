В России появилась система по борьбе с контрафактом на маркетплейсах
Российские маркетплейсы создали информационную систему по борьбе с контрафактной продукцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).
«Российские онлайн-платформы договорились о совместном ведении единой цифровой информационной системы (ИС) по борьбе с контрафактной продукцией», — говорится в заявлении объединения.
Новую ИС создали сервисы Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» для повышения уровня доверия к онлайн-торговле, пишет RT.
Планируется, что на платформу будут вносить информацию о случаях размещения контрафактных товаров, данные продавца, сведения из подтверждающих нарушение документов.
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