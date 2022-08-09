В России появилась система по борьбе с контрафактом на маркетплейсах

Российские маркетплейсы создали информационную систему по борьбе с контрафактной продукцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

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«Российские онлайн-платформы договорились о совместном ведении единой цифровой информационной системы (ИС) по борьбе с контрафактной продукцией», — говорится в заявлении объединения.

Новую ИС создали сервисы Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» для повышения уровня доверия к онлайн-торговле, пишет RT.

Планируется, что на платформу будут вносить информацию о случаях размещения контрафактных товаров, данные продавца, сведения из подтверждающих нарушение документов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИнтернет-торговля
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