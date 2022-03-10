В России нашли альтернативу Pepsi и Coca-Cola
Напитки Coca-Cola и Pepsi, которые покинут российский рынок, сможет заменить отечественный продукт «Сибирское море». Об этом заявил замдиректора пивоваренного завода «Вятич» Сергей Ворончихин.
«Как мы понимаем, рынок будет переформатирован в сторону российских напитков, поэтому произойдет увеличение ассортимента, количества безалкогольных напитков, увеличение производства кваса», — цитирует Ворончихина РИА Новости.
Замруководителя «Вятича» отметил, что уже сейчас альтернативой Coca-Cola и Pepsi в России может стать «Сибирское море» — аналог напитка «Байкал», «придуманного в противовес коле в 1980-е годы».
Ранее стало известно, что компании PepsiCo и Coca-Cola приостановят работу в России. Однако позже источник сообщил, что российское подразделение Coca-Cola продолжит работу, напоминает РЕН ТВ.
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