Электрокары BMW будут заржаться энергией из навоза
Немецкий производитель автомобилей BWM будет использовать для зарядки электрокаров электротопливо, полученное путём улавливания метана из коровьего навоза. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
BMW заключили контракт с компанией California Bioenergy (CalBio). Генерировать электроэнергию планируют на ферме в Калифорнии при помощи биореактора.
Менеджер BMW Energy Services Адам Лэнгто подчеркнул, что партнёрство выгодно обеим сторонам: у электрокаров будет чистый возобновляемый источник энергии, а у ферм появится новый источник дохода.
По словам генерального директора CalBio Росса Бакенхэма, система не только улучшит качество местного воздуха, но и сократит выбросы парниковых газов.
Ранее принц Уэльский Чарльз заявил, что его автомобиль Aston Martin ездит на биотопливе, произведенном из сыра и вина.
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