В России могут ввести штрафы для гостиниц за завышение цен на номера

Федеральная антимонопольная служба предложила штрафовать собственников гостиниц, которые многократно завышают стоимость проживания во время значимых мероприятий, сообщают «Известия».

Египет установит минимальные цены на отели для гарантии уровня сервиса

Служба намерена штрафовать отели в крупных городах, среди которых называются Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи и Владивосток.

Стоимость номеров предложено рассчитывать по методике кабмина России. Также ФАС потребовало от владельцев отелей информировать постояльцев на своих сайтах о предельной цене за проживание.

Отельеров предлагается штрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей.

Проект закона готовы поддержать в профильном комитете Госдумы.

Ранее стало известно, что правительство Египта с ноября текущего года установит минимальные цены на четырех-пятизвездночные отели для гарантии высокого уровня сервиса.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
ТЕГИ:ОтелиФАС
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