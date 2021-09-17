В России могут ввести штрафы для гостиниц за завышение цен на номера

Служба намерена штрафовать отели в крупных городах, среди которых называются Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи и Владивосток.

Стоимость номеров предложено рассчитывать по методике кабмина России. Также ФАС потребовало от владельцев отелей информировать постояльцев на своих сайтах о предельной цене за проживание.

Отельеров предлагается штрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей.

Проект закона готовы поддержать в профильном комитете Госдумы.

Ранее стало известно, что правительство Египта с ноября текущего года установит минимальные цены на четырех-пятизвездночные отели для гарантии высокого уровня сервиса.

