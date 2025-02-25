В России к концу 2025 года станет меньше 300 действующих банков
Менее 300 банков останется в России к концу 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА».
По данным Банка России, в стране зарегистрировано 314 действующих банков (218 из них с универсальной лицензией, еще 96 – с базовой), а также 39 небанковских кредитных организаций.
Эксперты предполагают, что в текущем году сокращение числа банков продолжится темпами прошлого года, прежде всего за счет запущенных сделок по слиянию и поглощению и прекращения деятельности недобросовестных организаций.
«В результате, к концу году 2025-го в списке действующих кредитных организаций останется меньше 300 штук», - отмечается в обзоре.
Специалисты напомнили, что в 2024-м с рынка ушли 12 банков. Половина из них присоединилась к материнским структурам, другую половину лишили лицензий.
Эксперты прогнозируют, что потенциал дальнейшей консолидации компаний останется значительным. В ближайшие годы часть банков, не входящих в топ-100 и не относящихся к крупным финансовым либо промышленным группам, будет поглощена более крупными организациями.
Между тем российские банки начали снижать ставки по вкладам, пишет Ura.ru. Доходность по депозитам сократила каждая вторая крупная финансовая организация.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru