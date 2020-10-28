В Роспотребнадзоре пообещали не закрывать бизнес в Москве

Ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса, которые будут вводиться в столице, не приведут к «тотальному» закрытию бизнеса. Об этом в ходе онлайн-заседания Мосгордумы заявила главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

Она отметила, что закрытие может ждать только те месты, в которых выявляются нарушения по соблюдению мер для борьбы с распространением COVID-19. Андреева назвала эти требования «несложными» для исполнения.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ограничительные меры, введенные в Москве, оправдались и позволили снизить число заболевших коронавирусной инфекцией.

В России с 28 октября вводится всеобщее требование по ношению масок. Средства защиты нужно носить во всех общественных местах, включая такси, лифты и общественный транспорт. Также маску нужно надевать в местах общего пользования, включающих более 50 человек.



