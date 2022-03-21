В РАНХиГС посоветовали повременить с открытием «экзотических» карт
Гражданам России порекомендовали повременить с открытием «экзотических» банковских карт, если нет необходимости в срочной поездке в Китай, сообщает телеканал «360» со ссылкой на профессора РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрия Юденкова.
Он посоветовал подождать пару месяцев. «Сейчас они очень дорогие, там обслуживание одной карты китайской может доходить в отдельных банках до девяти тысяч рублей в год», — заявил эксперт.
По его словам, «экзотическая» карта хорошо работает в юго-восточной Азии, но в остальных странах, в том числе в Европе, могут возникнуть проблемы, поскольку россияне открывать такие карты будут в российских банках.
Напомним, сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжает работать в России. Об этом говорится в Telegram-канале компании в РФ. При этом часть операций может быть недоступна для пользователей.
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