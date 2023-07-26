В Qiwi усомнились в отмене ограничения ЦБ на снятие наличных

В группе отметили, что сотрудничают с регулятором для устранения выявленных недочетов и частичной отмены ограничений.

«Тем не менее нет никакой уверенности в том, что у нас это получится», - заявила пресс-служба компании.

ЦБ ввел ограничения в отношении «Киви банка» 26 июля. Физические лица могут выводить с Qiwi-кошелька не больше тысячи рублей в месяц.

В среду на Московской бирже американские депозитарные расписки Qiwi упали в цене на 6,5%, сообщает «Радиоточка НСН».

