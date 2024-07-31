В «Пятерочках» опустели полки из-за нехватки работников
Компания X5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», отреагировала на ситуацию с пустующими полками в ряде магазинов, сообщает «Лента.ру».
Отсутствие ряда товаров связали с нехваткой рабочей силы на распределительном центре. Ранее появилось видео с пустыми полками в «Пятерочках» в городах Золотого кольца России. Из продажи пропали хлеб, крупы, мука, специи и бутилированная вода. Сначала это произошло в Ярославле, а затем в Рыбинске, Коврове и отдельных городах Ивановской и Костромской областей.
В компании указали, что на распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с отъездом рабочих-мигрантов домой. Для решения ситуации привлекаются дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов.
Ресурс «Ивановские новости» со ссылкой на сотрудника торговой сети сообщает, что «всех мигрантов из-за того, что они работали незаконно, уволили и отправили на родину».
Если в России начнут лоббировать интересы иностранных компаний, то тогда у нас вообще не останется российской торговли, а Минпромторгу нужно проводить политику в интересах страны. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru