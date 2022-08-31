В Москве запустили новый способ уведомлений бизнесменов о ходе закупок
Пользователи московского Портала поставщиков теперь могут получать уведомления о ходе закупок и других важных событиях на официальном сайте мэра Москвы.
«Предприниматели могут выбрать, на каком ресурсе им удобнее получать уведомления: на Портале поставщиков, как раньше, на mos.ru или по электронной почте. При необходимости настроить уведомления можно сразу в трех каналах», - отметил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Выбрать канал информирования можно в личном кабинете Портала поставщиков, открыв раздел «Настройка получения уведомлений». Там пользователи могут отметить, на каких ресурсах им удобно получать оповещения.
Руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Иван Щербаков отметил, что Портал поставщиков постоянно дорабатывается. Предприниматели уже имеют возможности подписаться на интересующие закупки, создавать сайты-визитки и многое другое.
В этом году запустили площадку товарной кооперации регионов. Теперь производителям стало проще находить сырье, комплектующие и партнеров, а потребителям — приобретать импортозамещающую и оригинальную отечественную продукцию.
Портал поставщиков обеспечивает для более чем 270 тысяч предпринимателей со всей страны гарантированный рынок сбыта. Ежедневно на ресурсе заключается более 1,5 тысячи контрактов, а каталог товаров, работ и услуг превышает 1,7 миллиона единиц.
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