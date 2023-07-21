В Москве выставлены на торги 15 нестационарных торговых объектов в парках

В Москве на торги выставлено 15 нестационарных торговых объектов на территории трех парков в Таганском и Пресненском районах столицы. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Победители аукционов смогут открыть в Таганском парке, Детском парке имени Прямикова и в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» кафе и точки быстрого питания, а также установить 11 передвижных тележек с навесами», – уточнил глава департамента.

Размер платы за размещение нестационарных объектов и право торговой деятельности определится в ходе торгов. Подать заявки на участие в них предприниматели могут до 28 июля.

Шесть тележек находятся в Таганском парке, еще четыре – в Детском парке имени Н. Н. Прямикова. Еще одна тележка будет располагаться в зоне отдыха «Красногвардейские пруды», где победители торгов смогут разместить и три киоска площадью 10–15 квадратных метров. Кроме того, возле входной группы Верхнего пруда можно открыть круглогодичное кафе в павильоне площадью 55 квадратных метров.

Открытые аукционы пройдут 2 августа на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия в торгах необходимы регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.