В Москве пройдет аукцион за право открыть автосервис

Власти Москвы выставили на торги право на размещение автосервиса в Некрасовке, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

С победителем аукциона подпишут контракт сроком на 10 лет. Ему передадут в пользование участок площадью 303 квадратных метра. В торгах могут принять все желающие до 21 июля.

Лот находится на 1-й Вольской улице, напротив владения 32. Условием является постройка объекта в соответствии со всеми государственными стандартами, нормами и правила. Общая площадь здания не должна превышать 70% от площади участка в пределах 250 квадратных метров.

Инвестор также в течение всего срока действия договора обязуется за свой счет ремонтировать и поддерживать техническое состояние элементов некапитального строения.

Сумма платы за размещение объекта определится по итогам аукциона, который состоится 25 июля.

