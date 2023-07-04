В Москве пройдет аукцион за право открыть автосервис
Власти Москвы выставили на торги право на размещение автосервиса в Некрасовке, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
С победителем аукциона подпишут контракт сроком на 10 лет. Ему передадут в пользование участок площадью 303 квадратных метра. В торгах могут принять все желающие до 21 июля.
Лот находится на 1-й Вольской улице, напротив владения 32. Условием является постройка объекта в соответствии со всеми государственными стандартами, нормами и правила. Общая площадь здания не должна превышать 70% от площади участка в пределах 250 квадратных метров.
Инвестор также в течение всего срока действия договора обязуется за свой счет ремонтировать и поддерживать техническое состояние элементов некапитального строения.
Сумма платы за размещение объекта определится по итогам аукциона, который состоится 25 июля.
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