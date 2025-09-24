В Москве объявят лидеров рейтинга качества управления закупочной деятельностью
В Москве 9 октября пройдёт торжественная церемония вручения профессиональной премии, где представят результаты ежегодного рейтинга качества управления закупочной деятельностью. Организаторами выступят рейтинговое агентство «Эксперт РА» и бизнес-клуб «Срединный путь».
В рамках рейтинга определят топ-100 и топ-5 закупочных подразделений крупнейших государственных и частных компаний России, чей годовой объём закупок превысил 500 млн рублей. В отдельных номинациях отметят лучших руководителей закупочных подразделений.
Рейтинг составлен на основе анализа количественных и качественных показателей, что позволяет объективно оценить уровень развития закупочной системы в компании. Среди ключевых критериев учитывались: опыт руководителей и их команд в сфере закупок, степень автоматизации процессов, качество и эффективность закупочных процедур, соблюдение норм корпоративной и социальной ответственности.
Рейтинг способствует формированию положительной деловой репутации компаний, а также повышению прозрачности и эффективности закупочных процессов. Результаты будут доступны в открытых источниках.
