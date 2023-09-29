В Москве на торги выставили коммерческое помещение на Покровке
В Москве на торги выставили помещение, площадью 330 квадратных метров на первом этаже жилого здания в Басманном районе. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Объект, расположенный в самом центре столицы - на Покровке, будет реализован посредством публичного предложения на понижение цены», – уточнил глава департамента.
Здание построили в 1875 году, оно не является объектом культурного наследия, поэтому у будущего собственника помещения не будет жестких ограничений по его использованию.
Заявку на участие можно подать до 19 октября. Торги состоятся 30 октября. Для участия в них необходимы регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Москва – город, развивающий предпринимательство, в котором на торги выставляется различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. Принять участие в городских торгах, можно не выходя из дома. Вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.
Более подробная информация о лотах размещается на Инвестиционном портале Москвы.
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