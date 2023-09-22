В Москве на торги выставили два участка для создания парковок

В Москве на торги выставили два земельных участка для организации плоскостных наземных автостоянок. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«С победителями подпишут соглашения сроком на пять лет и передадут в пользование земельные участки в центре и на юго-востоке столицы», – уточнил и. о. главы департамента.

Первый лот площадью 417 квадратных метров расположен в Гжельском переулке в Таганском районе. На этом участке можно будет обустроить стоянку, рассчитанную на 12 автомобилей. Второй лот площадью 607 квадратных метров расположен в Юрьевском переулке, в Лефортове рядом со станцией «Сортировочная» МЦД-3 и рассчитан на парковку 15 машин.

Онлайн-аукционы пройдут 10 октября на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись. Заявки на участие можно подать до 6 октября.

Победителям предстоит установить на автостоянках ограждения и нанести дорожную разметку для информирования водителей, а также обеспечить освещение в темное время суток. При необходимости могут быть установлены пункты охраны.

Москва – город, развивающий предпринимательство. В нём на торги выставляется различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы.

