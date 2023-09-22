В Москве на торги выставили 114 киосков для продажи мороженого
В Москве на аукционы выставили права на ведение торговой деятельности в 114 нестационарных торговых объектах (НТО). Об этом сообщил исполняющий обязанности главы столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, торги на право продажи мороженого в 114 киосках, установленных в разных районах Москвы, пройдут с 4 по 25 октября. К участию приглашаются представители малого и среднего предпринимательства.
«С победителями подпишут соглашение сроком на пять лет. На этот период им перейдут в пользование нестационарные объекты площадью от 9 до 10 квадратных метров для круглогодичной торговли», – уточнил Щербаков.
Больше всего киосков расположено на западе Москвы – 27, еще 22 на востоке столицы, 14 на юго-западе и 11 на севере.
Подать заявку на участие в аукционах необходимо в период с 29 сентября по 20 октября. Необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.
Москва – город, развивающий предпринимательство. В нём на торги выставляется различное имущество, а витриной выступает Инвестиционный портал.
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