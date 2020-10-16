В Москве будут пресекать мошенничество в кадастровой сфере
Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы, рассказал об участившихся в последнее время случаях необоснованного и намеренного занижения кадастровой стоимости помещений, зданий и земельных участков.
«В ряде случаев вместо того, чтобы давать объективную оценку, эксперты злоупотребляют своими полномочиями и искусственно занижают стоимость недвижимости, вступая в сговор с клиентами. Город намерен пресекать подобные мошеннические действия - мы будем обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовных дел в связи с недостоверным установлением кадастровой стоимости в размере рыночной», - заявил Максим Гаман.
По его словам, манипуляции с рыночной и кадастровой стоимостью наносят серьезный ущерб городскому бюджету, поскольку при расчете налога на имущество учитывается именно «кадастр». От кадастровой стоимости также зависит арендная плата за землю. В Москве кадастровая оценка охватывает 7 млн объектов недвижимости, и мошеннические действия с ними могут нанести городскому бюджету ущерб в миллиарды рублей.
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