В Москве будут пресекать мошенничество в кадастровой сфере

Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы, рассказал об участившихся в последнее время случаях необоснованного и намеренного занижения кадастровой стоимости помещений, зданий и земельных участков.

«В ряде случаев вместо того, чтобы давать объективную оценку, эксперты злоупотребляют своими полномочиями и искусственно занижают стоимость недвижимости, вступая в сговор с клиентами. Город намерен пресекать подобные мошеннические действия - мы будем обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовных дел в связи с недостоверным установлением кадастровой стоимости в размере рыночной», - заявил Максим Гаман.

По его словам, манипуляции с рыночной и кадастровой стоимостью наносят серьезный ущерб городскому бюджету, поскольку при расчете налога на имущество учитывается именно «кадастр». От кадастровой стоимости также зависит арендная плата за землю. В Москве кадастровая оценка охватывает 7 млн объектов недвижимости, и мошеннические действия с ними могут нанести городскому бюджету ущерб в миллиарды рублей.

