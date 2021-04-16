В Москве арендаторы городской недвижимости смогут получить отсрочку обеспечительных платежей
Арендаторы смогут получить отсрочку предварительной оплаты за последние пять месяцев до конца 2022 года. Переносом оплаты смогут воспользоваться физические и юридические лица при продлении договоров, сообщается на сайте мэра Москвы.
Как отметил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов, получить отсрочку смогут также и предприниматели, которые уже продлили договоры с 5 марта 2020 года до 22 марта 2021 года, но еще не оплатили последние пять месяцев аренды.
Отсрочка по аренде является востребованной формой поддержки бизнесменов, рассказала омбудсмен по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. «Новая поддержка города снизит финансовую нагрузку на бизнес и позволит предприятиям увеличить обороты», — добавила Минеева.
«Для продления договора необходимо обратиться в департамент городского имущества за государственной услугой “Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Москвы, за исключением земельных участков и объектов жилищного фонда”», — пояснил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
Продлить договор на выгодных условиях получится только у лиц, которые не имеют задолженностей по договорам аренды и не нарушали условия этих сделок.
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