В московском метро могут появиться почтоматы

Кроме того, это способ увеличить доходы, которые пойдут на развитие метро, «как в случае с вендингом и банкоматами».

Структура «Ростелекома» готовится приступить к тестированию сети 5G в метро Казани и Москвы на частотах 3,4-3,8 ГГц. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит заявку дочернего оператора «Ростелекома» Freshtel на мартовском заседании. Отмечается, что компания может сдать единственной, кто получит доступ к частотам.

