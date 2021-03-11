В московском метро могут появиться почтоматы

Департамент транспорта Москвы 11 марта проведет аукцион на право размещения почтоматов в метрополитене, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

Дептранс отмечает удобство почтоматов, так как «получить посылку можно на ближайшей станции».

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Кроме того, это способ увеличить доходы, которые пойдут на развитие метро, «как в случае с вендингом и банкоматами».

Структура «Ростелекома» готовится приступить к тестированию сети 5G в метро Казани и Москвы на частотах 3,4-3,8 ГГц. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит заявку дочернего оператора «Ростелекома» Freshtel на мартовском заседании. Отмечается, что компания может сдать единственной, кто получит доступ к частотам.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:Московское МетроМосква
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