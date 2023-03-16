В Минфине назвали возможный размер ставки единовременного платежа в бюджет
Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста прибыли, передает РИА Новости.
По его словам, эти средства пойдут на инфраструктуру, социальные расходы, а в итоге вернутся предпринимателям, поэтому на это не стоит жалеть денег.
Силуанов рассказал, что у бизнеса будет возможность заплатить единовременный платеж в бюджет и в 2024 году, но выгоднее сделать это в 2023. Также он отметил, что Минфин ожидает законодательного оформления инициативы уже в весеннюю сессию.
Накануне замминистра финансов РФ Алексей Сазанов рассказал, как будет работать единоразовый сбор в бюджет. Эта мера, по словам Сазанова, коснется всех предприятий с чистой доналоговой прибылью свыше миллиарда рублей за 2021-2022 годы. При этом под сбор также попадет банковский сектор. Нефтегазовые и угольные компании не будут платить единоразовый взнос в бюджет.
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