В Минфине назвали возможный размер ставки единовременного платежа в бюджет

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста прибыли, передает РИА Новости.

По его словам, эти средства пойдут на инфраструктуру, социальные расходы, а в итоге вернутся предпринимателям, поэтому на это не стоит жалеть денег.

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Силуанов рассказал, что у бизнеса будет возможность заплатить единовременный платеж в бюджет и в 2024 году, но выгоднее сделать это в 2023. Также он отметил, что Минфин ожидает законодательного оформления инициативы уже в весеннюю сессию.

Накануне замминистра финансов РФ Алексей Сазанов рассказал, как будет работать единоразовый сбор в бюджет. Эта мера, по словам Сазанова, коснется всех предприятий с чистой доналоговой прибылью свыше миллиарда рублей за 2021-2022 годы. При этом под сбор также попадет банковский сектор. Нефтегазовые и угольные компании не будут платить единоразовый взнос в бюджет.

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:БизнесБюджетМинфин РФ
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