В Минфине назвали возможный размер ставки единовременного платежа в бюджет

Силуанов рассказал, что у бизнеса будет возможность заплатить единовременный платеж в бюджет и в 2024 году, но выгоднее сделать это в 2023. Также он отметил, что Минфин ожидает законодательного оформления инициативы уже в весеннюю сессию.

Накануне замминистра финансов РФ Алексей Сазанов рассказал, как будет работать единоразовый сбор в бюджет. Эта мера, по словам Сазанова, коснется всех предприятий с чистой доналоговой прибылью свыше миллиарда рублей за 2021-2022 годы. При этом под сбор также попадет банковский сектор. Нефтегазовые и угольные компании не будут платить единоразовый взнос в бюджет.

