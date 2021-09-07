В «Лукойле» допустили обрушение рынка нефти при $100 за баррель
Рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель может стимулировать инвестиции в низкорентабельные проекты, тем самым спровоцировав обрушение рынка. Об этом заявил глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов.
«Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка», — рассказал Алекперов в интервью газете «Коммерсантъ».
Глава «Лукойла» отметил, что для потребителей комфортна стоимость нефти на уровне 65–75 долларов за баррель. Страны-участницы ОПЕК+ нацелены на сохранение такой цены за счет регулирования объемов нефтедобычи.
Тем временем во вторник стоимость нефти марки Brent растет в ходе торгов. Ноябрьские фьючерсы Brent прибавили 0,40%, до 72,51 доллара за баррель, отмечает RT.
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