В «Леруа Мерлен» опровергли информацию о продаже складских площадей в России

Ранее СМИ сообщили, что ретейлер продаст два логистических центра в Подмосковье суммарной площадь. 270 тысяч квадратных метров.

«Мы не продаем ни одного складского объекта», — заявили в пресс-службе компании.

Как напомнили в «Леруа Мерлен», ранее ретейлер заявлял, что каких-либо изменений в его деятельности не планируется, пишет RT.

