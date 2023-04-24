В «Леруа Мерлен» опровергли информацию о продаже складских площадей в России
24 апреля 202311:04
Компания «Леруа Мерлен» опровергла информацию о продаже всех своих складских помещений в России, передает РБК.
Ранее СМИ сообщили, что ретейлер продаст два логистических центра в Подмосковье суммарной площадь. 270 тысяч квадратных метров.
«Мы не продаем ни одного складского объекта», — заявили в пресс-службе компании.
Как напомнили в «Леруа Мерлен», ранее ретейлер заявлял, что каких-либо изменений в его деятельности не планируется, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru