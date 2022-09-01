В Ленинградской области возобновила работу фабрика IKEA

Фабрика компании IKEA в Ленинградской области возобновила работу, предприятие сохранило название и руководство. Об этом сообщил органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, фабрика в Тихвине вновь работает с 1 сентября, при этом предприятия в Вятке и Новгороде возобновят деятельность с 5 сентября.

СМИ: IKEA планирует вернуться в Россию

«500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя простой. Будем спрашивать работников о первых впечатлениях. Название фабрики не поменялось. Директор остается прежним. Он также теперь является директором и вяткинского завода», — рассказал Илларионов.

IKEA решила прекратить деятельность в России на фоне спецоперации РФ на Украине. Перед уходом из страны ретейлер устроил большую распродажу, напоминает Ura.ru. При этом, как сообщают СМИ, шведская компания не собирается продавать российский бизнес и намерена вернуться на рынок РФ в течение двух лет. Известно, что контролирующая IKEA холдинговая компания Ingka Group осталась членом отечественной Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ленинградская Областькомпания
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