В Ленинградской области возобновила работу фабрика IKEA

Фабрика компании IKEA в Ленинградской области возобновила работу, предприятие сохранило название и руководство. Об этом сообщил органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, фабрика в Тихвине вновь работает с 1 сентября, при этом предприятия в Вятке и Новгороде возобновят деятельность с 5 сентября.