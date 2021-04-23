В Госдуму внесли проект о ежегодных выплатах перед учебным годом

Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму проект о ежегодных выплатах в размере 10 тысяч рублей перед началом нового учебного года.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию анонсировал единовременные выплаты в 10 тысяч рублей семьям со школьникам. Путин также пообещал регулярно выделять 5 650 рублей в месяц для детей в возрасте 8-16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, а также 6 350 рублей в месяц для нуждающихся беременных женщин.