В Госдуму внесли проект о ежегодных выплатах перед учебным годом
Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму проект о ежегодных выплатах в размере 10 тысяч рублей перед началом нового учебного года.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию анонсировал единовременные выплаты в 10 тысяч рублей семьям со школьникам. Путин также пообещал регулярно выделять 5 650 рублей в месяц для детей в возрасте 8-16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, а также 6 350 рублей в месяц для нуждающихся беременных женщин.
Экономист Денис Ракша рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что заявления Владимира Путина являются популизмом. Он отметил, что особого смысла в этих выплатах нет, потому что экономическая ситуация сейчас начинается восстанавливаться.
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