В Госдуме РФ предложили увеличить доход самозанятых

Речь идет о сумме до 3,4 миллиона рублей. Как заявил председатель партии Леонид Слуцкий, к концу 2023 года было около 10 миллионов самозанятых и количество постоянно растет. Специальный налоговый режим при общегодовом доходе до 2,4 миллиона рублей делал такую хозяйственную форму особенно привлекательной, заявил парламентарий.

Отмечается, что максимальный размер дохода самозанятого не менялся с 1 января 2019 года.

Ранее стало известно, что самозанятым могут повысить пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

