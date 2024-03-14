В Госдуме РФ предложили увеличить доход самозанятых
Фракция ЛДПР в Госдуме России разработала проект закона об увеличении годовых доходов самозанятых при специальном налоговом режиме, сообщает РИА Новости.
Речь идет о сумме до 3,4 миллиона рублей. Как заявил председатель партии Леонид Слуцкий, к концу 2023 года было около 10 миллионов самозанятых и количество постоянно растет. Специальный налоговый режим при общегодовом доходе до 2,4 миллиона рублей делал такую хозяйственную форму особенно привлекательной, заявил парламентарий.
Отмечается, что максимальный размер дохода самозанятого не менялся с 1 января 2019 года.
Ранее стало известно, что самозанятым могут повысить пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru