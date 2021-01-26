В Госдуме предложили освободить начинающих предпринимателей от уплаты госпошлины

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или ИП, от уплаты государственной пошлины. Об этом пишет RT.

Депутат отметил, что устойчивое развитие экономики прямым образом связано с увеличением доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны.