В Госдуме предложили освободить начинающих предпринимателей от уплаты госпошлины
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или ИП, от уплаты государственной пошлины. Об этом пишет RT.
Депутат отметил, что устойчивое развитие экономики прямым образом связано с увеличением доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны.
Размер пошлины для регистрации юрлица в России составляет 4 тысячи рублей, ИП – 800 рублей. Заявители с усиленной квалифицированной электронной подписью, которые подали документы онлайн, в настоящий момент освобождаются от оплаты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru