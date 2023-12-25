В Феодосии открыли первый офис Сбербанка для розничных клиентов

«В офисе доступны все основные продукты для розничных клиентов: моментальные дебетовая и кредитная СберКарта, вклады, ипотека, потребительские и образовательные кредиты, подписки СберПрайм и СберПрайм+ и многое другое», — указали в Сбербанке.

Предприниматели могут открыть расчетный счет, а также подобрать продукты и услуги для своей организации. Кроме того, в зоне самообслуживания офиса установили три банкомата последнего поколения.

На территории Крыма и Севастополя работают восемь отделений для обслуживания физлиц, три бизнес-офиса для юрлиц, 126 современных банкоматов, свыше 3,7 тысячи POS-терминалов.

Ранее Сбербанк открыл первый офис в Симферополе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

