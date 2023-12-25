В Феодосии открыли первый офис Сбербанка для розничных клиентов
Первый офис Сбербанка для розничных клиентов открылся в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«В офисе доступны все основные продукты для розничных клиентов: моментальные дебетовая и кредитная СберКарта, вклады, ипотека, потребительские и образовательные кредиты, подписки СберПрайм и СберПрайм+ и многое другое», — указали в Сбербанке.
Предприниматели могут открыть расчетный счет, а также подобрать продукты и услуги для своей организации. Кроме того, в зоне самообслуживания офиса установили три банкомата последнего поколения.
На территории Крыма и Севастополя работают восемь отделений для обслуживания физлиц, три бизнес-офиса для юрлиц, 126 современных банкоматов, свыше 3,7 тысячи POS-терминалов.
Ранее Сбербанк открыл первый офис в Симферополе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru