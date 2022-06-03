В экс-McDonald's опровергли сообщения о новом названии ресторанов в России

Ранее СМИ сообщили, что российские рестораны, принадлежавшие американской сети, получат именно такое название.

«Новое название еще в разработке», — отметили в пресс-службе экс-McDonald's.

Новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор ранее рассказал в интервью Forbes, что компания выбрала и зарегистрировала несколько названий для бренда, окончательное решение планируют объявить до середины июня.

По данным Роспатента, компания-владелец бывших ресторанов McDonald's подала заявки на регистрацию товарных знаков «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он», «Компас».

