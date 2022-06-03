В экс-McDonald's опровергли сообщения о новом названии ресторанов в России
Пресс-служба бывших ресторанов McDonald's опровергла сообщения о том, что сеть фастфуда будет называться «ДОМИНИС». Об этом пишет РБК.
Ранее СМИ сообщили, что российские рестораны, принадлежавшие американской сети, получат именно такое название.
«Новое название еще в разработке», — отметили в пресс-службе экс-McDonald's.
Новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор ранее рассказал в интервью Forbes, что компания выбрала и зарегистрировала несколько названий для бренда, окончательное решение планируют объявить до середины июня.
По данным Роспатента, компания-владелец бывших ресторанов McDonald's подала заявки на регистрацию товарных знаков «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он», «Компас».
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