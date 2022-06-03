В экс-McDonald's опровергли сообщения о новом названии ресторанов в России

Пресс-служба бывших ресторанов McDonald's опровергла сообщения о том, что сеть фастфуда будет называться «ДОМИНИС». Об этом пишет РБК.

Новый владелец российского McDonald's планирует открыть рестораны сети за два месяца

Ранее СМИ сообщили, что российские рестораны, принадлежавшие американской сети, получат именно такое название.

«Новое название еще в разработке», — отметили в пресс-службе экс-McDonald's.

Новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор ранее рассказал в интервью Forbes, что компания выбрала и зарегистрировала несколько названий для бренда, окончательное решение планируют объявить до середины июня.

По данным Роспатента, компания-владелец бывших ресторанов McDonald's подала заявки на регистрацию товарных знаков «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он», «Компас».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпровержениеРесторанMcDonald’s
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