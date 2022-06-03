Новый владелец российского McDonald's планирует открыть рестораны сети за два месяца

«У нас план жесткий и амбициозный - за два месяца открыть все рестораны сети», - рассказал бизнесмен.

По словам Говора, к открытию под новым брендом фактически готовы 840 ресторанов, несколько — зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию. Также около 20 заведений введут в эксплуатацию до конца 2022 года.

Кроме того, бизнесмен подтвердил, что первый ресторан запустят в Москве 12 июня.

«У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня», — добавил Говор.

