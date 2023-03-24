Установлен лимит операций без PIN-кода по платежным стикерам

Речь идет о сумме в 3 тыс. рублей по платежной системе «Мир» - как и по обычной бесконтактной карте. Кроме того, банки-эквайеры, обслуживающие терминалы в торговых точках, могут установить свои пороги операций без PIN-кода в рамках ограничений от платежной системы.

В случае потери наклейки её владельцу нужно действовать привычным способом: заблокировать в мобильном приложении банка или обратиться в кредитную организацию, выпустившую стикер.

