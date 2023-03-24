Установлен лимит операций без PIN-кода по платежным стикерам
Национальная система платежных карт России сообщила, что установлен лимит на проведение операций с помощью платежного стикера без ввода PIN-кода, сообщают «Известия».
Речь идет о сумме в 3 тыс. рублей по платежной системе «Мир» - как и по обычной бесконтактной карте. Кроме того, банки-эквайеры, обслуживающие терминалы в торговых точках, могут установить свои пороги операций без PIN-кода в рамках ограничений от платежной системы.
В случае потери наклейки её владельцу нужно действовать привычным способом: заблокировать в мобильном приложении банка или обратиться в кредитную организацию, выпустившую стикер.
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