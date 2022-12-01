Юрист посоветовал россиянам закрыть неиспользуемые банковские счета
Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рекомендовал россиянам проверить наличие забытых или неиспользуемых счетов и закрыть их, чтобы не числиться в должниках. Об этом эксперт заявил в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил юрист, в некоторых случаях за обслуживание таких счетов взимается комиссия. Условия прописаны в договоре, который следует внимательно изучить: даже если владелец счета забудет о нем, проценты за обслуживание продолжат начисляться, а неуплата комиссии приведет к накоплению задолженности.
По словам Гусятникова, вопрос о закрытии валютных счетов пока является спорным. Как отметил эксперт, банки начали смягчать комиссии или же вовсе перестали открывать валютные счета. В связи с этим юрист рекомендовал не торопиться с закрытием валютного счета, если за него не требуют доплаты.
Россияне могут узнать о накопившихся долгах через приложение банка, на порталах госуслуг и Федеральной налоговой службы.
Ранее юрист фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин сообщил, что некоторые россияне могут получить отсрочку по уплате налогов, напоминает РИА ФАН. На особые условия могут рассчитывать граждане, у которых тяжелое финансовое положение, нет работы или есть несовершеннолетние дети, пишет Ura.ru.
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