Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников

Идея депутатов не списывать прожиточный минимум за долги вынудит кредиторов переоценить риски в отношении клиентов, приводит РБК мнение Ассоциации банков России.

В четверг в Госдуму внесли законопроект о запрете взыскивать в счет долга деньги с граждан, если в их распоряжении после этого останется меньше прожиточного минимума. Согласно законопроекту, граждане смогут обращаться с заявлением к судебным приставам о сохранении ежемесячного дохода не ниже величины среднего по России прожиточного минимума, который сейчас составляет 12,7 тысячи рублей..

Банкиры считают, что это ограничивает их возможности по взысканию долга, а потому риски кредитования клиентов с небольшими доходами будут заложены в ставку по кредиту для них, а то банки и вовсе перестанут кредитовать таких заемщиков, ведь если доход человека соответствует прожиточному минимуму, то взыскать долг будет невозможно.

Тем временем RT сообщает, как избежать ипотечных мошенников.

