Юрий Денисов покинул пост председателя правления Мосбиржи

Юрий Денисов покинул пост председателя правления Московской биржи. Как сообщает пресс-служба площадки, соответствующее решение принял Наблюдательный совет.

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Уточняется, что на время выбора кандидата и принятия решения о назначении председателя правления Мосбиржу возглавит Виктор Жидков.

«В связи с этим Наблюдательный совет Национального расчётного депозитария (НРД) 1 октября 2024 года рассмотрит вопрос об освобождении Жидкова с должности руководителя НРД», - говорится в сообщении.

Ранее власти США продлили разрешение на осуществление операций с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и НРД до 12 октября 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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