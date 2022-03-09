Unilever приостановит экспорт продукции в Россию и импорт из страны
Один из крупнейших в мире поставщиков товаров повседневного спроса компания Unilever приостановит импорт и экспорт своей продукции в Россию и из страны. Об этом говорится в сообщении на сайте британского производителя.
«Мы приостановили весь импорт и экспорт нашей продукции в Россию и из нее и прекратили все расходы на СМИ и рекламу. Мы не будем инвестировать в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России», — заявили в Unilever.
При этом компания продолжит поставки в России предметов первой необходимости и гигиенических средств, произведенных в стране, пишет РИА ФАН.
Компания Unilever производит товары под брендами Dove, Rexona, Axe, «Чистая линия», «Черный жемчуг», Domestos и другими, сообщает Ura.ru.
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