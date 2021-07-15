Гособвинитель запросил условный срок для Майкла Калви

Гособвинитель попросил приговорить основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 миллиардов рублей, к шести годам лишения свободы условно, сообщает РБК.

Об этом сказал прокурор во время прений в Мещанском суде Москвы в четверг. При этом прокуратура считает вину всех подсудимых доказанной.

«Считаем вину подсудимых доказанной. Просим назначить Калви наказание в виде шести лет колонии общего режима условно», - цитирует прокурора ТАСС.

Гособвинитель предложил назначить условное наказание и остальным обвиняемым.

Прокурор попросил 5 лет колонии условно для партнера фонда Филиппа Дельпаля, 4 года условно - для бывшего директора банка «Восточный» Александра Кордичева, для директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина - 5,5 лет, для партнера фонда Вагана Абгаряна – 5 лет, для бывшего управляющего директора по инвестициям банка Александра Цакунова и директора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова - по 4,5 года условно.

Уголовное дело о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный» Следственный комитет возбудил в феврале 2019 года. По данным следствия, Майкл Калви организовал схему, в результате которой кредит, выданный банком компании «Первое коллекторское бюро» в 2015 году, был зачтён уступкой акций. При этом Калви ввёл в заблуждение совет директоров «Восточного» относительно стоимости акций ПКБ.

Калви отрицает свою вину и связывает уголовное преследование с незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.

В декабре 2020 года банк «Восточный» отказался от иска на 2,5 миллиарда рублей к фигурантам дела Майкла Калви. Ранее банку вернули эти средства.

