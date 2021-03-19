«ЮМК банк» лишили лицензии ЦБ
19 марта 202110:07
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «ЮМК банк» (Краснодар). Об этом пишет RT.
Кредитная организация занимала 222-е место по объему активов в России и не являлась участницей системы страхования вкладов.
В ЦБ отметили, что обнаружили регулярные нарушения требования законодательства банком в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
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19 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru