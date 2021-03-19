«ЮМК банк» лишили лицензии ЦБ

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «ЮМК банк» (Краснодар). Об этом пишет RT.

Кредитная организация занимала 222-е место по объему активов в России и не являлась участницей системы страхования вкладов.

ЦБ оставил без лицензии «ФорБанк» и «Альба Альянс»

В ЦБ отметили, что обнаружили регулярные нарушения требования законодательства банком в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

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