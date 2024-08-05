Муж Бакальчук об отстранении от Wildberries: С женой поступят так же
Муж основательницы Wildberries и самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук Владислав, которого отстранили от управления маркетплейсом, заявил, что с его женой «поступят так же». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Бакальчук напомнил, что 5 августа маркетплейс Wildberries завершил объединение с рекламным оператором Russ в ООО «РВБ». По словам бизнесмена, жена не прислушалась к его предупреждениям, а также к советам многочисленных друзей и знакомых. Он назвал факт объединения «большой ошибкой».
Мужчина добавил, что первым из управления Wildberries был отстранен он, и в последствии с его супругой поступят также.
Ранее Бакальчук заявил, что процесс слияния с компанией Russ, сопровождающийся массовыми увольнениями, уже оказывает влияние на функционирование компании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru