Маркетплейс Wildberries официально объединился с Russ

Совместное предприятие ООО «РВБ» маркетплейса Wildberries и группы Russ (крупнейшего оператора наружной рекламы в стране) приняло все обязательства перед партнерами и клиентами. Об этом сообщила пресс-служба интернет-магазина.

Домен Wildberries перешел к совместной с Russ компании РВБ

«ООО "РВБ" приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз"», — отмечается в сообщении.

В российских версиях оферт ООО «Вайлдберриз» сменилось на «РВБ», изменения действуют с 5 августа. Партнеров и клиентов оповестили о смене юрлица. В Wildberries указали, что все услуги доставки, хранения, выдачи заказов продолжают выполнять в обычном режиме.

В июне стало известно о планах по слиянию Russ и Wildberries, руководитель маркетплейса Татьяна Бакальчук отмечала, что никто из пользователей и партнеров интернет-магазина «никаких изменений не заметит», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Алтухова
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