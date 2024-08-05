Маркетплейс Wildberries официально объединился с Russ

«ООО "РВБ" приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз"», — отмечается в сообщении.

В российских версиях оферт ООО «Вайлдберриз» сменилось на «РВБ», изменения действуют с 5 августа. Партнеров и клиентов оповестили о смене юрлица. В Wildberries указали, что все услуги доставки, хранения, выдачи заказов продолжают выполнять в обычном режиме.

В июне стало известно о планах по слиянию Russ и Wildberries, руководитель маркетплейса Татьяна Бакальчук отмечала, что никто из пользователей и партнеров интернет-магазина «никаких изменений не заметит», напоминает Ura.ru.

