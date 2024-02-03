Турецкий Rönesans Holding заявил о продаже своего бизнеса в России

«Rönesans прекратил свою деятельность в России и теперь сосредоточился на амбициозной стратегии роста по всему миру. Компания стремится инвестировать в новые рынки и отрасли», — указано в документе.

Компания сообщила, что продала строительный бизнес в РФ в мае 2022 года, бизнес в сфере недвижимости — в июне 2023-го. Rönesans перенаправила инвестиции и свое внимание в различные точки мира. Как отметили в холдинге, его глобальное присутствие распространяется на регионы от Турции до Нидерландов, Германии и стран СНГ.

Ранее группа Qiwi завершила сделку по продаже российских активов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

