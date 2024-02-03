Турецкий Rönesans Holding заявил о продаже своего бизнеса в России
Турецкая строительно-подрядная компания Rönesans Holding заявила о продаже своего бизнеса в России в 2022-2023 годах. Об этом говорится в отчете о планах расширения на 2024 год, опубликованном на сайте холдинга.
«Rönesans прекратил свою деятельность в России и теперь сосредоточился на амбициозной стратегии роста по всему миру. Компания стремится инвестировать в новые рынки и отрасли», — указано в документе.
Компания сообщила, что продала строительный бизнес в РФ в мае 2022 года, бизнес в сфере недвижимости — в июне 2023-го. Rönesans перенаправила инвестиции и свое внимание в различные точки мира. Как отметили в холдинге, его глобальное присутствие распространяется на регионы от Турции до Нидерландов, Германии и стран СНГ.
Ранее группа Qiwi завершила сделку по продаже российских активов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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