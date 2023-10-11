Корпорация Xerox продала свой российский бизнес

Отмечается, что ООО «Ксерокс (СНГ)» продолжит работать как независимая организация, в ближайшее время она сменит своё название. При этом все сотрудники сохранят свои рабочие места.

«Мы будем не только осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов, но и запускать в России новые проектым, - заявил президент «Ксерокс (СНГ)» Антон Бородихин.

Ранее нидерландский холдинг Veon объявил, что ранее принадлежащая её компания «Вымпелком», владеющая сотовым оператором «Билайн», полностью перешла группе российских топ-менеджеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

