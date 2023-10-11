Корпорация Xerox продала свой российский бизнес
Корпорация Xerox объявила о завершении сделки, в рамках которой её российский бизнес был передан местному руководству, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что ООО «Ксерокс (СНГ)» продолжит работать как независимая организация, в ближайшее время она сменит своё название. При этом все сотрудники сохранят свои рабочие места.
«Мы будем не только осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов, но и запускать в России новые проектым, - заявил президент «Ксерокс (СНГ)» Антон Бородихин.
Ранее нидерландский холдинг Veon объявил, что ранее принадлежащая её компания «Вымпелком», владеющая сотовым оператором «Билайн», полностью перешла группе российских топ-менеджеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru