Цокольный этаж: Как приобрести подвальное помещение под бизнес у города
Одной из возможностей приобретения такой недвижимости является участие в столичных аукционах.
Подвальные этажи многоквартирных домов и нежилых зданий обладают большим коммерческим потенциалом – их стоимость ниже, чем у недвижимости на надземных этажах, при этом возможности использования столь же обширны.
В столичных районах с устоявшейся застройкой подвальные этажи зачастую являются хорошей возможностью для предпринимателей — раньше в жилых многоквартирных домах не были предусмотрены площади под магазины и офисы, а перевод жилой недвижимости в коммерческую – достаточно сложный технический процесс, который требует соблюдения определенной процедуры.
Одной из возможностей приобретения такой недвижимости является участие в столичных аукционах, на которых реализуется имущество, принадлежащее городу. В новом материале рассказываем о помещениях на подвальных и цокольных этажах под открытие или развитие бизнеса, которые можно приобрести напрямую у города на торгах.
О земельно-имущественных торгах столицы
С 2014 года Москва выставляет и реализует на торгах принадлежащее столице имущество для предпринимателей: нежилые здания и помещения под ведение бизнеса, земельные участки под капитальное и некапитальное строительство, нестационарные торговые объекты. Ежедневно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города» публикуется информация о новых объектах, расположенных во всех округах столицы.
Предприниматели и инвесторы могут подобрать подходящий объект, выбрав интересующие параметры: вид имущества, форму реализации, площадь, район, этаж и другие критерии. По всем лотам доступна документация, фотографии объекта, а также доступны сервисы записи на осмотр и 3D-туру, который позволит составить предварительно впечатление о состоянии и планировке помещений.
Коммерческая недвижимость от города имеет ряд неоспоримых преимуществ: приобрести ее можно не выходя из дома – торги проходят онлайн, договор заключается напрямую с собственником – столицей или городским учреждением, все имущество проверяется и оценивается независимыми экспертами — ознакомиться с заключениями и лотовой документацией можно на Инвестпортале. Кроме того, на ресурсе опубликованы все необходимые сведения об объекте, что позволяет принять решение об участии в торгах и оценить инвестиционную привлекательность лота.
В 2022 году функциональные возможности сайта были значительно доработаны и оптимизированы. Теперь пользователи могут ознакомиться более детально с информацией по представленным лотам, оценить их инвестиционную привлекательность. Нововведениями также стало внедрение разделов «дополнительная информация» и «аналитика».
Вкладка «дополнительная информация» содержит сведения о подключении объекта к инженерным сетям, транспортной доступности и располагающейся в радиусе 500 метров от лота инфраструктуре.
Второй из заявленных разделов содержит инфографику о численности населения в непосредственной близости от размещённого лота, а также его структурных характеристиках – полу и возрасту.
В результате доработки портала интерфейс ресурса, панель поиска и презентационная карточка объектов стали еще удобнее: появились кнопки быстрого перехода к популярным категориям лотов. В личном кабинете теперь отображаются сроки подписания документов, статусы по прохождению сделки вплоть до государственной регистрации, кроме того, победителей уведомляют посредством СМС. Для новичков представлены подробные текстовые и видеоинструкции по участию в торгах.
О подвалах и цокольных этажах
Подвалы и цокольные этажи располагаются частично или полностью ниже уровня земли или под землей. Такая недвижимость не имеет технического или защитного назначения, но сохраняет возможность использования в качестве самостоятельных коммерческих помещений.
Город выставляет на торги как целые этажи, так и отдельные помещения. Такая недвижимость обычно имеет свободное назначение, что открывает перед будущим собственникам широкие возможности по использованию в коммерческих целях: здесь могут открыться кафе и пункты общественного питания навынос, салоны красоты, парикмахерские, магазины и минимаркеты, ремонтные мастерские, языковые школы и другие образовательные учреждения, танцевальные и спортивные студии. При этом собственники могут использовать площади под реализацию сразу нескольких бизнес-проектов.
Как и для любой коммерческой недвижимости важными критериями оценки инвестиционной привлекательности выступают локация, площадь, наличие одного или нескольких отдельных входов. В настоящее время среди предложений от города более 220 помещений на подвальных и цокольных этажах. Предлагаемые объекты площадью от 10,2 до 1,2 тысячи квадратного метра располагаются во всех округах Москвы и подойдут как под открытие кофеен навынос, так и под крупные торговые или офисные пространства.
Большой популярностью подвальные помещения пользуются у предпринимателей, работающих по франшизе. Приобретение готового бизнес-решения позволяет представителям бизнеса упростить поиски подходящего объекта под открытие заведения.
Немного статистики
С начала 2022 года было реализовано 344 помещения в подвальных и цокольных этажах многоквартирных домов и отдельно стоящих нежилых зданий. Средний уровень конкуренции на торгах составил 5 участников на лот, а самым востребованным оказалось помещение площадью 74,8 квадратного метра в Демидовском переулке в центре Москвы — за право приобретения конкурировали 28 участников аукциона.
Популярность помещений в подвальных цокольных этажах ежегодно растет. Так, в 2021 году торги прошли по 249 объектам, а в 2020 – по 121 лоту. Средний уровень конкуренции на торгах в эти периоды составил 5 и 5,6 участников на лот соответственно.
Больше всего подобных объектов было реализовано в Центральном административном округе — торги состоялись по 75 помещениям площадью от 15,7 до 425,1 квадратного метра. Популярностью также пользовались лоты в ЮЗАО, где было реализовано 50 объектов площадью от 13,8 до 326,9 квадратного метра. Третьим по популярности округом стал ВАО. Здесь состоялись торги по 44 объектам площадью от 8 до 547,7 квадратного метра.
Самым маленьким из реализованных объектов стало помещение под кладовку площадью 3 квадратного метра в ЗАО. Самое большое — площадью 1096,1 квадратного метра — было реализовано в ЮВАО.
Как приобрести подвальное помещение под бизнес у города — пошаговая инструкция
1. Для начала необходимо выбрать объект. Вся информация по выставленному на торги городскому имуществу публикуется на Инвестиционном портале Москвы и площадке ГИС ТОРГИ. Для удобства можно настроить критерии поиска подходящих по площади, локации и другим параметрам помещений
2. Далее необходимо перейти на сайт торговой площадки, где будут проходить торги, зарегистрироваться, подать заявку на участие и внести задаток, сумма которого указана в лотовой документации. После торгов задаток возвращается всем участникам, кроме победителя и участника, сделавшего предпоследнее предложение. Если победитель по какой-либо причине откажется от приобретения помещения право подписания договора купли-продажи перейдет этому участнику и сумма его задатка будет зачтена в счет оплаты недвижимости.
3. Торги по приобретению подвальных помещений проходят онлайн, для участия и подтверждения всех операций потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Приобрести ее можно в аккредитованных удостоверяющих центрах. УКЭП является полным аналогом личной подписи пользователя и имеет полную юридическую силу.
4. В назначенный день и время необходимо принять участие в торгах. Они могут проходить в форме открытого аукциона на повышение начальной цены, посредством публичного предложения на понижение стоимости или торгов без объявления цены, где участники сами указывают сумму, за которую готовы приобрести объект. Победителем во всех трех случаях становится участник, предложивших наиболее высокую цену.
5. По итогам торгов публикуется протокол, в котором указываются сведения о победителе и итоговой стоимости объекта. После этого участник заключает договор купли-продажи и оплачивает имущество.
Ознакомиться с предложениями от города можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». сейчас там представлено 3,9 тысячи объектов недвижимости, среди которых 352 — нежилые помещения на продажу. Если в настоящее время на Инвестпортале нет подходящего объекта, доступна подписка на еженедельную рассылку по заданным критериям.
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