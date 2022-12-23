Цокольный этаж: Как приобрести подвальное помещение под бизнес у города

Подвальные этажи многоквартирных домов и нежилых зданий обладают большим коммерческим потенциалом – их стоимость ниже, чем у недвижимости на надземных этажах, при этом возможности использования столь же обширны.

В столичных районах с устоявшейся застройкой подвальные этажи зачастую являются хорошей возможностью для предпринимателей — раньше в жилых многоквартирных домах не были предусмотрены площади под магазины и офисы, а перевод жилой недвижимости в коммерческую – достаточно сложный технический процесс, который требует соблюдения определенной процедуры.

Одной из возможностей приобретения такой недвижимости является участие в столичных аукционах, на которых реализуется имущество, принадлежащее городу. В новом материале рассказываем о помещениях на подвальных и цокольных этажах под открытие или развитие бизнеса, которые можно приобрести напрямую у города на торгах.