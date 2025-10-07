Цифровой переход «Ингосстраха» ускорится за счет сотрудничества со «Сколково»

Стратегическое партнёрство запустили «Ингосстрах» и Фонд «Сколково». Соглашение подписано в инновационном центре. Один из лидеров российского страхового рынка стал первым официальным страховым партнёром Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Партнёрство нацелено на цифровую трансформацию страхового бизнеса.

Соглашение предусматривает организацию стратегических сессий и исследований в области страховых инноваций; поиск и внедрение перспективных технологий (скаутинг, корпоративные акселераторы для стартапов); апробирование инновационных страховых продуктов.

Также в рамках соглашения будут развиваться образовательные программы для сотрудников. Международное сотрудничество включает анализ платежных систем для трансграничных операций. Предполагается, что этот альянс даст возможность страховщику усилить свои технологические компетенции. В свою очередь «Сколково» получит доступ к экспертизе ведущей страховой компании для реализации масштабных инновационных проектов.

Кроме того, стороны намерены в дальнейшем создать партнерский центр для исследовательской деятельности и коммерциализации новых технологий, сообщил первый заместитель генерального директора компании Иван Матвеев.

«Мы видим огромный потенциал в синергии страхового бизнеса и высоких технологий. Совместные исследования, акселерация стартапов и тестирование инновационных решений будут способствовать созданию продуктов, отвечающих запросам современности. Это сотрудничество откроет новые возможности для дальнейшего развития», – прокомментировал Матвеев.

В свою очередь управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково» Павел Новиков отметил важность сотрудничества центра и его стартапов с лидерами инноваций для создания востребованных и передовых технологий.

«Сегодня, в эпоху стремительных цифровых изменений, конкурентное лидерство на любом рынке невозможно без системной интеграции инноваций в бизнес-модель. Это обязательное условие устойчивого роста и долгосрочного развития. Такая стратегия становится уникальным конкурентным преимуществом. Фонд «Сколково» готов выступить драйвером Digital- и GenAI-трансформации отрасли страхования, что будет способствовать формированию новых стандартов рынка», – заключил Павел Новиков.

