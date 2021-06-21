«АвтоВАЗ» поднимет цену на Lada до 1 млн 200 тысяч рублей

Автомобили, производимые «АвтоВАЗ», могут перейти в другой ценовой сегмент и увеличится в стоимости, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу «АвтоВАЗ» Николя Мора.

«Автоваз» объявил о возобновлении производства автомобилей Lada в Казахстане

По словам руководителя компании, бренд обновит модельный ряд с 2023 по 2026 год. Теперь более дорогая и якобы улучшенная Lada будет стоит от 1 миллиона 200 тысяч рублей, пишет RT.

Мор заявил, что теперь автомобили будут производиться на платформе Renault-Nissan, сообщил телеканал «360». По его словам, корпорация разрабатывает новую систему с автоматической коробкой передач, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:ПроизводствоРоссияАвтомобиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры