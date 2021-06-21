«АвтоВАЗ» поднимет цену на Lada до 1 млн 200 тысяч рублей
Автомобили, производимые «АвтоВАЗ», могут перейти в другой ценовой сегмент и увеличится в стоимости, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу «АвтоВАЗ» Николя Мора.
По словам руководителя компании, бренд обновит модельный ряд с 2023 по 2026 год. Теперь более дорогая и якобы улучшенная Lada будет стоит от 1 миллиона 200 тысяч рублей, пишет RT.
Мор заявил, что теперь автомобили будут производиться на платформе Renault-Nissan, сообщил телеканал «360». По его словам, корпорация разрабатывает новую систему с автоматической коробкой передач, пишет РИА ФАН.
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