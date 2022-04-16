Аналитик рассказал, когда и как россияне смогут покупать валюту

Эксперт напомнил, что запрета на покупку валюты в стране не вводилось: доллары и евро можно было купить в любом банке, но только в безналичном виде. После 11 апреля у владельцев валютных счетов появилась возможность снять средства.

При этом россияне, не имеющие вклада или депозита в иностранной валюте, с 18 апреля смогут получить наличные доллары и евро, которые другие лица продали банку начиная с 9 апреля.

«То есть для того, чтобы получить 500 долларов наличными, нужно, чтобы кто-то другой эти 500 долларов банку продал — и речь здесь идет только про наличное обращение», — подчеркнул Коган.

