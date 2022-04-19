Центробанк внес систему Hello в реестр операторов платежных систем
Центробанк внес платежную систему Hello в реестр операторов платежных систем, следует из данных сайта Банка России.
Отмечается, что Hello внесли в реестр 15 апреля 2022 года. Оператор платежной системы — ООО «Хелло», в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры выступает Транскапиталбанк.
По данным сайта платежной системы, Hello представляет собой сообщество организаций, «объединенных единым информационным пространством и взаимодействующих <…> в целях осуществления переводов денежных средств, в том числе электронных денежных средств». Платежная система совершает переводы в пределах РФ, трансграничные, транзитные переводы и ряд других.
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