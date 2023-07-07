Центробанк призвал Сбер подумать над отменой комиссий за переводы
Банк России предложил Сберу отменить комиссии за переводы между физическими лицами. Об этом заявила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова.
«Мы очень ждем на Финополисе мудрейшее решение Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка. Я уверяю, лояльность клиентов от этого повысится», — цитирует эксперта ТАСС.
Как отметил первый зампред правления Сбера Кирилл Царев, комиссии за переводы есть у всех кредитных организаций, и банк готов к отмене, если на это пойдет рынок. Однако Скоробогатова отметила, что является клиентом пяти финансовых организаций, и комиссии «есть не у всех».
Ранее Центробанк ограничил размер межбанковской комиссии и комиссии, взимаемой за переводы физлиц через Систему быстрых платежей (СБП) в пользу юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru