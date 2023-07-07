Центробанк призвал Сбер подумать над отменой комиссий за переводы

«Мы очень ждем на Финополисе мудрейшее решение Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка. Я уверяю, лояльность клиентов от этого повысится», — цитирует эксперта ТАСС.

Как отметил первый зампред правления Сбера Кирилл Царев, комиссии за переводы есть у всех кредитных организаций, и банк готов к отмене, если на это пойдет рынок. Однако Скоробогатова отметила, что является клиентом пяти финансовых организаций, и комиссии «есть не у всех».

Ранее Центробанк ограничил размер межбанковской комиссии и комиссии, взимаемой за переводы физлиц через Систему быстрых платежей (СБП) в пользу юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

